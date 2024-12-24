Торговый дом Волмикс, торговая компания

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Преображенского, 55/1

Индекс: 160026.0

Телефон: +7 (8172) 70‒12‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк