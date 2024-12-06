ТоргСтройДоставка, компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Елизарова, 1 ст4

Индекс: 443051.0

Телефон: +7 (846) 972‒25‒26

Мобильный Телефон: +7‒937‒100‒60‒63

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Городские автогрузоперевозки, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлообрабатывающее оборудование, Металлообработка, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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