ТоргСтройДоставка, компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Елизарова, 1 ст4
Индекс: 443051.0
Телефон: +7 (846) 972‒25‒26
Мобильный Телефон: +7‒937‒100‒60‒63
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Городские автогрузоперевозки, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлообрабатывающее оборудование, Металлообработка, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк