Трагедии подводной лодки Titan можно было избежать – расследование

Береговая охрана США все еще пытается установить причину взрыва батискафа Titan во время глубоководного погружения в 2023 году, в результате которого погибли все пять человек, находившиеся на борту, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, на слушаниях в Южной Каролине приняли участие бывшие сотрудники и руководители OceanGate, оператора Titan из штата Вашингтон, некоторые из которых впервые выступили публично, а также отраслевые эксперты, которые пытались собрать воедино культуру компании, ее бизнес-план и подготовку к фатальному погружению.

В июне 2023 года Titan почти два часа спускался, чтобы осмотреть обломки Титаника в северной части Атлантического океана у берегов Канады, когда судно потеряло связь со своим судном поддержки, что положило начало лихорадочным поискам.

В начале слушаний Береговая охрана опубликовала фотографии и видео хвостового конуса «Титана», покоящегося на дне Атлантического океана недалеко от носа «Титаника».

По их словам, хотя в ходе первоначального расследования официальные лица пришли к выводу, что «Титан», вероятно, подвергся «катастрофическому взрыву», поскольку судно не смогло справиться с давлением глубоководной воды, обнаружение обломков убедило их в том, что никто не выжил.

Дэвид Лохридж, бывший директор по морским операциям OceanGate, дал показания о том, что создателя подводной лодки Раша больше волновали прибыль и меры по сокращению расходов, чем создание жизнеспособного подводного аппарата.

«Вся идея компании заключалась в том, чтобы зарабатывать деньги», – сказал Лохридж, который присоединился к OceanGate в начале 2016 года и был уволен со своей должности примерно через два года.

Рой Томас, инженер Американского бюро судоходства, дал показания о том, что OceanGate никогда не связывалась с организацией, которая консультирует и проверяет, соответствует ли морское судно отраслевым стандартам.

Томас сказал, что выбор основного материала для корпуса, углеродного волокна, которое давно используется в аэрокосмической промышленности, «подвержен усталостному разрушению» в условиях глубоководного давления.