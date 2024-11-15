Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения, чтобы тот «положил конец эпидемии хронических заболеваний» в стране, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп выдвинул племянника убитого президента США Джона Кеннеди и своего бывшего соперника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Об этом он заявил в X.

«Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)», – написал он.

Кеннеди-младший известен как сторонник теорий заговора бигфармы и противник прививок и не раз заявлял, что будет добиваться запрета на исследование и проведение испытаний новых вакцин и лекарств от инфекционных заболеваний.

Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Также он обещал бороться с эпидемией хронических заболеваний в США, так как считает, что крупные фармацевтические и пищевые компании виноваты в широком спектре заболеваний.

Помимо этого, он назвал имя нового главы аппарата Белого дома. Эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

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