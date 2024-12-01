Трамп назвал имя будущего главы Федерального бюро расследований США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэш Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп «Кэш» Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», – написал Трамп, подчеркнув, что Патель является «блестящим юристом».

Кэш Патель – бывший начальник штаба министра обороны США, сын индийских иммигрантов.

Трамп отметил, что при новом главе ФБР «будет покончено с эпидемией преступности в Америке». Он также рассчитывает, что Патель «уничтожит преступные банды мигрантов и остановит зловещую беду торговли людьми и наркотиками через границу».