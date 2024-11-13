Трамп назвал кандидатов на должности генпрокурора и директора Национальной разведки США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил, кого хочет видеть в должностях генпрокурора – министра юстиции и директора Национальной разведки США, сообщает Zakon.kz.

По информации The Hill, функции генерального прокурора – министра юстиции он хочет доверить республиканцу от Флориды Мэтту Гетцу, который сам был объектом расследования Министерства юстиции.

«Для меня большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды настоящим номинируется на должность генерального прокурора Соединенных Штатов. Мэтт – глубоко одаренный и настойчивый адвокат, получивший образование в юридическом колледже, который отличился в Конгрессе благодаря своему стремлению добиться крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции», – написал Трамп на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что «Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции».

А вот на должность директора Национальной разведки США Трамп планирует назначить Тулси Габбард.