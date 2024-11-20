Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

Избранный президент США подтвердил намерения ввести режим чрезвычайного положения для массовой депортации нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

В ответ на публикацию главы Judicial Watch Тома Фиттона, где были описаны соответствующие планы, 18 ноября Трамп кратко ответил.

«Правда», – написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп подтвердил планы объявить ЧС для депортации нелегалов

Пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт еще 10 ноября на своей странице в Х сообщила, что в первый день после вступления в должность Трамп инициирует крупнейшую в истории США операцию по высылке мигрантов. Также она заявила, что приоритетом станет обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что, по мнению Трампа, игнорируется нынешней администрацией Джо Байдена.

Депортацию нелегальных мигрантов целыми семьями подтвердил новый глава пограничной и иммиграционной службы Том Хоман.

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