Трамп подтвердил планы объявить ЧС для проведения массовой депортации нелегалов

Избранный президент США подтвердил намерения ввести режим чрезвычайного положения для массовой депортации нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

В ответ на публикацию главы Judicial Watch Тома Фиттона, где были описаны соответствующие планы, 18 ноября Трамп кратко ответил.

«Правда», – написал он в своей соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт еще 10 ноября на своей странице в Х сообщила, что в первый день после вступления в должность Трамп инициирует крупнейшую в истории США операцию по высылке мигрантов. Также она заявила, что приоритетом станет обеспечение безопасности на границе с Мексикой, что, по мнению Трампа, игнорируется нынешней администрацией Джо Байдена.

President Trump on his plan for mass deportations of criminal illegal aliens: «When people have killed and murdered … they’re not staying here. There is no price tag.» pic.twitter.com/vADZuX6Sq8 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 10, 2024

Депортацию нелегальных мигрантов целыми семьями подтвердил новый глава пограничной и иммиграционной службы Том Хоман.