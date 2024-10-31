Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

30 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп в штате Висконсин сел за руль мусоровоза, сообщает Zakon.kz.

Перед толпой журналистов он появился в светоотражающем жилете и, не успев сойти с трапа самолета, забрался в кабину мусоровоза, чтобы попозировать многочисленным фотографам. В качестве машины он выбрал именной мусоровоз, украшенный двумя видами флагов. Забравшись в кабину идеально чистого грузовика он целенаправленно пообщался с журналистами.

Однако первое знакомство Трампа с мусоровозом не обошлось без курьезов: политик не сразу смог ухватиться за ручку дверцы.

Trump takes questions from reporters from a garbage truck»250 million people are not garbage,» he said, hopping into the passenger side pic.twitter.com/1oxKBBQf7d — Kit Maher (@KitMaherCNN) October 30, 2024

«Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо», – сказал Трамп, сидя на пассажирском сиденье грузовика, украшенного логотипом его предвыборного штаба.

Таким перформансом он решил обыграть слова Байдена, который на днях назвал сторонников кандидата от республиканцев «мусором».

27 октября Илон Маск пришел со своим сыном и мамой, чтобы выступить в поддержку Трампа.