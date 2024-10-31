Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

30 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп в штате Висконсин сел за руль мусоровоза, сообщает Zakon.kz.

Перед толпой журналистов он появился в светоотражающем жилете и, не успев сойти с трапа самолета, забрался в кабину мусоровоза, чтобы попозировать многочисленным фотографам. В качестве машины он выбрал именной мусоровоз, украшенный двумя видами флагов. Забравшись в кабину идеально чистого грузовика он целенаправленно пообщался с журналистами.

Однако первое знакомство Трампа с мусоровозом не обошлось без курьезов: политик не сразу смог ухватиться за ручку дверцы.

«Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо», – сказал Трамп, сидя на пассажирском сиденье грузовика, украшенного логотипом его предвыборного штаба.

Таким перформансом он решил обыграть слова Байдена, который на днях назвал сторонников кандидата от республиканцев «мусором».

27 октября Илон Маск пришел со своим сыном и мамой, чтобы выступить в поддержку Трампа.

youcanchoose

Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

Национальный траур объявили в Испании

Национальный траур объявили в Испании

Американский школьник ослеп из-за фастфуда

Американский школьник ослеп из-за фастфуда

Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

Осужденный на пожизненный срок сбежал из английской тюрьмы, используя тыкву

В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

В Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения

Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.