Трамп поставил на пост главы NASA союзника Илона Маска

4 декабря избранный президент США Дональд Трамп назначил частного астронавта-миллиардера и делового партнера Илона Маска Джареда Айзекмана главой НАСА, связанным с бизнесом основателя SpaceX, сообщает Zakon.kz.

Айзекман, генеральный директор компании по обработке платежей Shift4 Payments, дважды летал в космос на космических кораблях SpaceX во время частных миссий.

Если Сенат утвердит Айзекмана на пост, он будет курировать бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, составляющий около 25 млрд долларов.

Главным приоритетом агентства является возвращение людей на Луну в рамках программы Artemis, которую продвигал Трамп во время своего первого срока и которая будет в значительной степени опираться на Starship компании SpaceX.

К слову, у Айзекмана до этого не было опыта работы в правительстве или политике. Однако ожидается, что 41-летний Джаред усилит стратегию агентства, которая заключается в организации частных компаний доступа к космосу в качестве коммерческой услуги.