Трамп потребовал президентскую охрану и военный самолет, Байден согласился

Предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа подал запрос на использование военного самолета для перевозки кандидата в президенты государства, сообщает Zakon.kz.

По информации Washington Post (WP) со ссылкой на источники и электронную переписку, оказавшуюся в распоряжении издания, в семи штатах, где будут проходить важные события предвыборной гонки, смонтируют экраны из пуленепробиваемого стекла, а для перевозки кандидата будут использовать военную технику.

Президент США Джо Байден, комментируя запрос Трампа, заверил, что он получит всю требуемую ему охрану. Отвечая на вопросы в ходе брифинга в Белом доме, глава государства сообщил, что дал Пентагону указание обеспечить Трампу «все, что ему необходимо, как если бы он был действующим президентом».

При этом Байден уточнил, что запрашиваемая Трампом техника должна соответствовать уровню обеспечения безопасности действующего главы государства, включая военную технику.

«Если только это не истребители F-15», – пошутил американский лидер.

WP называет запрос Трампа «экстраординарным и беспрецедентным», напоминая, что за всю недавнюю историю не было случаев, когда кандидатов в президенты США перевозили бы на военных самолетах перед процедурой голосования. Летать на военном самолете Air Force Two имеет право кандидат от Демократической партии Камала Харрис, поскольку этот транспорт положен ей как действующему вице-президенту США.

По данным источников WP, требования Трампа обусловлены заявлениями американских властей о том, что Иран по-прежнему активно разрабатывает планы покушения на республиканца. Попавшая в редакцию газеты электронная переписка указывает на то, что советники экс-президента США озабочены возможностью атаковать его во время предвыборных мероприятий с помощью беспилотника или ракеты.

Кроме того, представители избирательного штаба Трампа в переписке выражали недовольство работой Секретной службы, которая сталкивается с нехваткой сотрудников. Именно по этой причине кандидату-республиканцу не так давно пришлось в последний момент отменить запланированную встречу с электоратом.

Напомним, на жизнь бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили два покушения – в июле и сентябре 2024 года.