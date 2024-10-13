Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube-канале RSBN.

Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», – отметил он.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

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