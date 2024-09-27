Трамп заявил, что будет добиваться судебного преследования Google, если победит на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться судебного преследования Google, если победит на выборах. При этом в своем посте на Truth Social он не привел никаких доказательств своего утверждения, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, бывший президент США Дональд Трамп, являющийся кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что будет добиваться судебного преследования Google, если победит на выборах 5 ноября. Все потому, что компания публикует о нем якобы только «плохие истории».

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Затем 15 сентября около Дональда Трампа произошла стрельба, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Позже ее расценили как покушение на убийство. Задержанному уже предъявили обвинение в покушении на убийство Трампа.