Трампу разрешили добиваться прекращения уголовного дела, по которому его признали виновным

Трампу разрешили добиваться прекращения уголовного дела, по которому его признали виновным

Трампу разрешили добиваться прекращения уголовного дела, по которому его признали виновным

22 ноября 2024 года судья Нью-Йорка предоставил Дональду Трампу в связи с победой на выборах разрешение ходатайствовать о прекращении уголовного дела, по которому в мае его признали виновным по 34 пунктам, сообщает Zakon.kz.

Суд Нью-Йорка перенес на неопределенное время вынесение приговора избранному президенту Дональду Трампу по делу о «‎выплатах за молчание» бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс. Заседание суда изначально планировалось на 26 ноября, пишет «Голос Америки».

Судья, который ведет дело, призвал участников этого процесса в течение следующих двух с половиной недель представить дополнительные материалы о том, как действовать дальше в свете предстоящего вступления Трампа в должность президента страны.

Адвокаты политика требуют немедленного закрытия дела, обосновывая это возможным негативным влиянием на исполнение обязанностей президента. В свою очередь сторона обвинения готова лишь отложить вынесение приговора.

В начале ноября 2024 года Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах.

Вместе с тем он является фигурантом уголовных и гражданских дел. Как отмечало СNN, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.

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