Траст Фм, офис
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Первой Пятилетки, 59
Индекс: 454007.0
Телефон: +7 (351) 240‒20‒12
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://trastfm.ru
вид деятельности: Бумага для полиграфии, Герметики / Клеи, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк