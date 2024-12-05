Траст Фм, офис

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Первой Пятилетки, 59

Индекс: 454007.0

Телефон: +7 (351) 240‒20‒12

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://trastfm.ru

вид деятельности: Бумага для полиграфии, Герметики / Клеи, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк