Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде

Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде

Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде

В Таиланде четыре человека скончались, десятки пострадали после употребления самогона, содержащего токсичные химикаты, сообщает Zakon.kz.

Клиенты купили нелегальный спиртной напиток с метанолом и изопропанолом на уличных торговых лотках в Бангкоке. После его употребления возникли головокружение, затрудненное дыхание и рвота.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тепсутин сообщил, что по состоянию на 27 августа четыре человека умерли после употребления контрафактного спиртного, еще 34 человека в возрасте от 22 до 69 лет были госпитализированы, пишет Daily Mail.

15-ти пострадавшим понадобились аппараты искусственной вентиляции легких, 22 нуждались в почечном диализе, а у 21 наблюдалось помутнение зрения. Восемь пациентов уже выписали из больницы.

Власти установили, что производят этот смертельный напиток в доме женщины по имени Фатраса в районе Сапхан Сунг в столице Таиланда.

Сама Фатраса заявила, что она и ее семья десятилетиями продавали травяной ликер без каких-либо проблем. Они используют рецепт, разработанный ее покойным отцом. По словам женщины, в рецепте используются только натуральные ингредиенты, он не включает метиловый спирт.

Выступая на пресс-конференции в полиции, задержанная производитель алкоголя сказала, что год назад наняла двух мужчин, братьев, чтобы они делали для нее рисовый виски.

«Партии, которые они делали, были на вкус нормальными, поэтому я продолжила заказывать у них. Однако на прошлой неделе мои клиенты сообщили, что вкус ликера изменился. Они сказали, что он стал слабее и более игристым, и, похоже, в нем меньше алкоголя. Я позвонила братьям, чтобы спросить, не меняли ли они ингредиенты, но они отказались мне ответить, сказав лишь, что улучшили состав. Когда я попробовала последнюю партию спиртного, у меня случился небольшой понос, но это было несерьезно. Позже я узнала, что кто-то умер, выпив его, и я была очень шокирована. Я не хотела никого убивать. Я хочу помочь жертвам, потому что один из погибших был моим другом», – сказала женщина.

Полиция сообщила, что они арестовали двух братьев, о которых говорила Фатраса. Те признались в разбавлении самогона этиловым спиртом, «чтобы уменьшить содержание в нем алкоголя». Однако они заявили, что не знают, каким образом в той злополучной партии оказался метиловый спирт.

На сегодня известно, что Фатрасе будет предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть и тяжкие телесные травмы другим лицам, а также в нарушении закона об акцизах путем производства и продажи спиртных напитков без разрешения.

Полиция также начала расследование в отношении владельца фабрики, который, предположительно, продал большую партию химикатов братьям.

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