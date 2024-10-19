Третий ураган за месяц угрожает США

Новый ураган, получивший название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость порывов ветра в пределах «Оскара» составляет около 36 м/с.

Как уточняется, ураган движется на запад со скоростью 19 км/ч. При этом штормовых предупреждений в связи с разгулом стихии не объявлялось.

6 октября ураган Хелен пронесся по ее городку в сельской местности в Джорджии и унес жизни младенцев-близнецов и их матери.

10 октября стало известно, что ураган «Милтон» осушил залив западного побережья Флориды.