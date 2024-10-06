Три района в Израиле объявили «закрытой зоной»

6 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила три района на севере страны «закрытой зоной», сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства опубликовала информацию в Telegram.

«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещен», – говорится в сообщении.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

1 октября сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.

5 октября Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление.

6 октября израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС.