Трое альпинистов исчезли при загадочных обстоятельствах в горах Новой Зеландии

Трое альпинистов пропали без вести после того, как не вернулись с запланированного восхождения на самую высокую вершину Новой Зеландии, гору Аораки, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, двое из пропавших – американцы, третий альпинист – гражданин Канады. На полпути к горе Аораки они не смогли встретиться с заранее оговоренным транспортом и пропали без вести.

Поисковики обнаружили предметы туристов, имеющие отношение к скалолазанию, однако никаких следов трех мужчин обнаружено не было.

По данным сайта Американской ассоциации горных гидов, 56-летний Курт Блэр из Колорадо и 50-летний Карлос Ромеро из Калифорнии являются сертифицированными альпийскими гидами. Полиция Новой Зеландии не назвала имени канадского альпиниста. Ухудшение погодных условий на горе тормозят их поиски.

Алматинские горы также привлекают туристов круглый год. Ранее эксперты провели анализ, как безопасно ходить в горы зимой.