Трубы для воды: какие лучше использовать на улице и в помещении, обзор 6 популярных видов

Какой материал использовать для разводки водяных труб в квартире, а какой — для прокладки наружного водопровода? Разбираемся вместе.

Какие трубы лучше использовать для воды? Выбор материала зависит от места прокладки трубопровода, бюджета и требований к долговечности. Размеры выбирают с учетом источника водоснабжения и ежедневного объема потребления. Рассказываем, из чего делают надежные системы водоснабжения и как выбрать самый прочный материал.

Все о выборе водопроводных труб

Плюсы и минусы разных материалов

— Медь

— Металлопластик

— Сталь

— Полипропилен

— Полиэтилен

— ПВХ

Размеры для наружного водопровода

Размеры для внутренней разводки

Выбор материалов для ГВС

Выбор материалов для ХВС

Какие трубы под воду лучше выбрать: плюсы и минусы разных материалов

Для создания водопроводов используют металл и разные полимеры. Важные отличия между ними — способность выдерживать нагрев и замерзание, прочность и жесткость стенок, устойчивость к коррозии.

Медь

У качественного металла есть антисептические свойства. Он снизит риск размножения бактерий в трубопроводе. Примеси из некачественного сплава могут отравлять воду. Элементы, которые будут контактировать с питьевой водой, должны пройти обязательную сертификацию.

Плюсы

Долговечность при минимальном уходе. Медь служит до 50 лет. Она не ржавеет, поэтому ее не нужно регулярно красить. На гладкой внутренней поверхности практически не образуются отложения, поэтому риск засоров тоже отсутствует.

Эстетичный внешний вид. Золотистые медные трубы не нужно прятать за мебелью. Они украшают интерьер. Это один из лучших вариантов для оформления ванной или кухни в ретростиле.

Термостойкость. Медь без деформации выдерживает нагрев до 205-250 градусов, отрицательные температуры. Плавится металл при более высоких температурах, а при нагреве около 200 градусов начинает деформироваться. Точные показатели зависят от сорта меди и толщины стенки. Металл можно использовать в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Минусы

Высокая цена. И сами расходники, и монтаж обойдутся очень дорого.

Электропроводность. Без заземления медь в доме использовать нельзя.

Металлопластик

Конструкция каждой трубы включает до 5 слоев. Наружные — пластиковые. А один из внутренних — тонкий слой алюминия. Металл делает систему прочнее и защищает пластик от деформации.

Плюсы

Одно из самых дешевых решений.

Простой монтаж. Его можно выполнить даже без опыта.

Не требуют ухода. Пластик не нужно красить.

Минусы

Недолговечные соединения. В местах стыка труб течь может открыться уже через 2-3 года. И дело не в некачественном монтаже, а в особенностях конструкции. Обжимные фитинги давят на трубы, провоцируя постепенное разрушение пластика. Затягивая фитинги при течи сильнее, человек только ускоряет дальнейшее разрушение конструкции.

Риск деформации. Под воздействием высоких температур — больше 115 градусов — пластик расширяется, конструкция расслаивается, возникают протечки. При замерзании воды пластик может разорваться, поэтому для монтажа на улице или на неотапливаемой даче не подходит.

Сталь

В бытовой системе водоснабжения можно использовать стальные трубы, покрытые цинком изнутри. Нержавейка для квартир не подходит: она быстро разрушается под воздействием хлора, а воду в городской системе водоснабжения всегда сильно хлорируют.

Плюсы

Высокая прочность. Выдерживают гидроудары, несильные удары по поверхности.

Долговечность. При правильном уходе служат 20-50 лет.

Универсальность. Сталь не боится нагрева, поэтому ее можно использовать для систем холодного и горячего водоснабжения.

Минусы

Необходимость окрашивания. Даже трубы с цинковым покрытием в санузле или другом влажном помещении советуют дополнительно покрасить. Особенно важно защищать слоем краски сварные швы, на которых покрытия из цинка нет.

Риск коррозии, нарастания пробки внутри. Даже слой цинка не защищает металл от образования отложений на стенках внутри. Они могут полностью перекрыть просвет и остановить поток.

Полипропилен

Менее прочный, чем металл, но давление в системе бытового водоснабжения выдерживает.

Плюсы

Долговечность. Служит до 50 лет при условии правильного монтажа.

Устойчивость к коррозии. Пластик не ржавеет, не требует регулярного окрашивания.

Прочность стыков. Полипропиленовые трубы сваривают: нагревают и сплавляют. После застывания пластик образует цельную конструкцию, устойчивую к протечкам.

Устойчивость к замерзанию. Морозостойкий полипропилен выдержит кратковременное замерзание и оттаивание воды. Обычный станет хрупким.

Минусы

Качество сварки полипропилена во многом зависит от опыта мастера. Монтаж простой, но любые ошибки приведут к протечкам, которые очень сложно устранить.

Риск разрушения при нагреве. Полипропилен расширяется при высоких температурах, начинает плавиться при 200 градусов. При пожаре трубопровод необратимо деформируется.

Хрупкость. Полипропилен легко продавить сильным ударом, проколоть тяжелым предметом.

Полиэтилен

Делится на ПНД и сшитый полиэтилен. Для горячего водоснабжения ПНД не подходит: выдерживает кратковременный нагрев до 60 градусов. Но поможет сэкономить на разводке холодной воды внутри летней дачи. Сшитый полиэтилен не боится нагрева до 80-95 градусов, но гораздо дороже.

Плюсы

Простой монтаж. Крепления затягивают гаечным ключом.

Защита от отложений. На гладком пластике внутри не нарастают ржавчина и биопленка.

Относительная долговечность. Прослужат до 10 лет при правильном монтаже.

Минусы

Разрушается под воздействием ультрафиолета. Не подходит для наружной прокладки, в комнате с окнами тоже требует защиты от солнечных лучей.

Хрупкий. Нуждается в защите от ударов и проколов.

ПВХ

Поливинилхлорид не выдерживает нагревания свыше 60 градусов, поэтому подходит только для холодной воды. Некачественный ПВХ может выделять в воду вредные вещества, поэтому для питьевого водоснабжения его тоже не рекомендуют. Разводку горячего водоснабжения в доме можно сделать с помощью труб ХПВХ, или PVC-C. Они лучше сопротивляются деформации и выдерживают высокую температуру. Точные цифры зависят от состава пластика, поэтому их может назвать только конкретный производитель.

Плюсы

Доступная цена. Но ХПВХ будут дороже.

Простой монтаж. Трубы склеивают, но держатся они не на клее. Он разрушает верхний слой материала, а подложки вступают в реакцию друг с другом и фактически сплавляются. Но нагревать элементы для этого не нужно.

Минусы

Неприятный запах клея. Он не токсичный, но усложняет монтаж.

Теряет прочность, если замерзнет.

ХПВХ становится хрупким при постоянном контакте с горячей водой.

Какой диаметр нужен для трубы для ввода воды в дом?

Диаметр труб для наружной прокладки рассчитывают с учетом источника водоснабжения:

центральная городская или поселковая магистраль;

собственная скважина или колодец.

Если вы врезаетесь в магистральный водопровод, уточняйте разрешенные параметры в управляющей компании коттеджного поселка или в администрации поселения. Максимальный диаметр трубы для врезки в общую сеть — 32 мм, независимо от количества точек потребления. Но в КП с автономной системой водоснабжения могут быть свои правила.

Если ведете ветку от собственной скважины, рассчитывайте диаметр с учетом производительности скважинного насоса:

до 1,8 куб.м в час — 25 мм;

до 3,5 куб.м в час — 32 мм;

до 5 — 40 мм;

до 10 — 50 мм.

Слишком маленькие трубы не выдержат давления и могут разорваться. Если трубопровод длинный и извилистый, напор будет падать с каждым поворотом, поэтому для одновременной работы всей сантехники и стиральной машинки его может не хватить. Для решения проблемы нужно увеличивать мощность насоса и подбирать пропускную способность труб под нее.

Для двухэтажного частного дома с парой санузлов и стандартным набором бытовой техники обычно достаточно труб 32 мм.

Указанные выше размеры — ДУ, или диаметр условного прохода. Производители также могут указывать размеры в дюймах. Перевести цифры просто.

ДУ В дюймах 25 1 32 1 1/4 40 1 1/2 50 2

Не менее важный показатель — толщина стенки. От нее зависит максимальная допустимая нагрузка на систему. При монтаже трубопровода из ПНД с ДУ 32 выбирайте толщину стенки 3 мм, рассчитанную на давление в PN16, даже если реальная нагрузка ниже. Толстые стенки лучше сопротивляются давлению грунта и устойчивее к гидроударам.

Стальные водогазопроводные трубы по толщине стенки делят на легкие, обычные и усиленные. При ДУ от 25 до 40 толщина стенок составит:

для легких — 2,8 мм;

обычных — 3,2 мм;

усиленных — 4 мм.

Для ввода холодной воды в дом чаще используют обычные. Легкий прокат хуже сопротивляется коррозии даже при оцинковке. Усиленный предназначен для систем горячего водоснабжения и отопления. На холодную воду его ставят, если она низкого качества, из-за чего повышается риск коррозии.

Внутренняя разводка воды: какие размеры труб подойдут?

Схема домашнего водопровода может включать:

один или несколько стояков;

ответвления от них, разводящие воду по разным комнатам;

нити для подключения бытовой техники, раковин, унитазов.

Стандартный диаметр основной ветки — 32 или 25. Берите больший, если у вас несколько санузлов, есть посудомойка и стиралка, а воду надо дотянуть до 2-3 этажа. Для ответвлений используют ДУ 25 или 20. Для подключения бытовых приборов — 14 или 16.

Толщина стенок и максимальное давление зависят от температуры воды. На горячую ставят усиленные, с самыми толстыми стенками, доступными для выбранного ДУ. На холодную любые, которые выдержат максимальное давление в системе.

Какие трубы лучше для горячей воды?

Для создания системы ГВС подойдут следующие материалы:

сталь — может поржаветь снаружи и зарасти налетом изнутри, но не боится гидроударов и выдерживает очень высокую температуру;

армированный полипропилен — не ржавеет и не покрывается налетом, но при нагревании выше 95 градусов деформируется;

медь — прочная, устойчивая к коррозии, но дорогая;

сшитый полиэтилен — дорогой, но легкий, химически инертный и не склонный к зарастанию изнутри.

Белый металлопластик теоретически тоже подходит. Но считается не лучшим вариантом из-за высокого риска течи.

Какие трубы лучше для холодной воды?

Внутри дома ограничений нет — можно использовать металл и полимеры. Но для системы питьевого водоснабжения стоит выбирать:

химически инертные материалы, которые не влияют на состав воды;

решения с гладкими внутренними стенками, устойчивые к образованию ржавчины и биопленок.

Если хотите смонтировать водопровод своими руками, выбирайте полиэтилен или металлопластик. Для их установки не нужно дорогое оборудование. Если вам важны долговечность и эстетика — медь. Оцинкованная сталь допустима, но считается не лучшим решением из-за высокого риска коррозии и образования налета.

Какие трубы для воды нужны для наружной прокладки? Есть три варианта.

ПНД — требует укладки в закрытых траншеях, так как боится ультрафиолета.

Термостабилизированный морозостойкий полипропилен — выдерживает морозы до -40 градусов, но солнце тоже не любит.

Оцинкованная сталь — требует дополнительной защиты от коррозии и может загрязнять воду внутренним налетом, но не боится ультрафиолета, давления грунта и несильных ударов.

Какие трубы для воды поставить в квартире или в доме? Если планируете привлекать к работе мастеров, узнайте, с какими материалами работают бригады в вашем регионе. Если будете делать все самостоятельно, при расчете бюджета учитывайте затраты на оборудование и инструменты. Не пытайтесь сэкономить на водопроводе. Устранение протечек в будущем обойдется гораздо дороже.