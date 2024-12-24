Центр фасадного декора

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Белинского, 11

Индекс: 603115.0

Телефон: +7 (831) 421‒11‒55

Мобильный Телефон: +7‒920‒253‒74‒28

Сайт: http://iz-nn.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кирпич, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду