Центр изоляции

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Калинина, 64

Индекс: 660048.0

Телефон: +7 (391) 2‒906‒901

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://centrisol.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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