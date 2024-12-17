Центр изоляции
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Калинина, 64
Индекс: 660048.0
Телефон: +7 (391) 2‒906‒901
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://centrisol.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк