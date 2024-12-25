Центр комплектации Сибири, оптово-розничная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Станционная, 4/1

Индекс: 630032.0

Телефон: +7 (383) 310‒95‒24

Мобильный Телефон: +7‒983‒510‒95‒24

Сайт: http://www.snabmarket-mp.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк