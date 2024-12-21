Центр красок, официальный дилер Caparol, Betek, San MarCo
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: Пирогова, 57
Индекс: 355021.0
Телефон: +7 (8652) 99‒10‒66
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк