Центр красок, официальный дилер Caparol, Betek, San MarCo

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: Пирогова, 57

Индекс: 355021.0

Телефон: +7 (8652) 99‒10‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк