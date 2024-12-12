Центр кровельных материалов
город: Орск
Район: Орск городской округ
Адрес: улица Гончарова, 22
Индекс: nan
Телефон: +7 (3537) 20‒35‒25
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кондиционеры, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду