Центр кровельных материалов

город: Орск

Район: Орск городской округ

Адрес: улица Гончарова, 22

Индекс: nan

Телефон: +7 (3537) 20‒35‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кондиционеры, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду