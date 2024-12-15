Центр кровельных систем
город: д. Кавелахта
Район: Ломоносовский муниципальный район
Адрес: посёлок Кавелахта, 67Б
Индекс: 188510.0
Телефон: +7 (812) 960‒71‒60
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://profmontazh.spb.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00
Способ оплаты: Наличный расчёт