Центр Кровли, компания
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: Солнечная улица, 5а/1
Индекс: 610033.0
Телефон: +7 (8332) 22‒00‒16
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://profnastil43.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк