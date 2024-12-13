Центр Кровли, компания

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Солнечная улица, 5а/1

Индекс: 610033.0

Телефон: +7 (8332) 22‒00‒16

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://profnastil43.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк