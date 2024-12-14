Центр Металлокровли, завод кровельных, фасадных материалов и заборов
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Мамадышский тракт, 35е
Индекс: 420083.0
Телефон: +7 (843) 288‒87‒87
Мобильный Телефон: +7‒927‒458‒93‒08
Сайт: http://kazan-metallocherepica.ru/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (зимний период: 08:00-17:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду