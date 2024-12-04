Центр Металлокровли, завод кровельных, фасадных материалов и заборов

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Поперечно-Авангардная, 25а

Индекс: 420054.0

Телефон: +7 (843) 288‒87‒87

Мобильный Телефон: +7‒927‒458‒93‒08

Сайт: http://kazan-metallocherepica.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк