Центр Металлокровли, завод кровельных, фасадных материалов и заборов

город: д. Пирогово

Район: Завьяловский район

Адрес: Азина, 18а

Индекс: 426023.0

Телефон: +7 (3412) 90‒05‒53

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://izhevsk.centermk.ru/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кованые изделия, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоизделия, Окна, Системы водоотведения, Стеллажи / Витрины, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чердачные лестницы, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 9:00-19:00; сб 9:00-16:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк