Центр Металлопроката

город: Ноябрьск

Район: Ноябрьск городской округ

Адрес: 10-й проезд, панель 4/2

Индекс: 629800.0

Телефон: +7 (3496) 35‒47‒54

Мобильный Телефон: +7‒922‒066‒00‒12

Сайт: http://noyabrskmetall.ru

вид деятельности: Биотопливо, Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кирпич, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:20, Вт: с 09:00 до 17:20, Ср: с 09:00 до 17:20, Чт: с 09:00 до 17:20, Пт: с 09:00 до 17:20, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты