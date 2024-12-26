Центр ремонта, магазин отделочных и строительных материалов

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Кирова, 286/1

Индекс: 630063.0

Телефон: +7 (383) 299‒66‒57

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://center-remonta.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду