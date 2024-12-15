Центр сайдинга
город: Кострома
Район: Кострома городской округ
Адрес: Галичская, 124
Индекс: 156013.0
Телефон: +7 (4942) 466‒156
Мобильный Телефон: +7‒930‒386‒61‒56
Сайт: http://xn—-8sbaledyg7af1ank7c.xn--p1ai
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк