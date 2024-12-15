Центр сайдинга

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Галичская, 124

Индекс: 156013.0

Телефон: +7 (4942) 466‒156

Мобильный Телефон: +7‒930‒386‒61‒56

Сайт: http://xn—-8sbaledyg7af1ank7c.xn--p1ai

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк