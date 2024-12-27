Центр Строительной Комплектации, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Базовый проезд, 1 лит А

Индекс: 603028.0

Телефон: +7 (831) 423‒72‒00

Мобильный Телефон: +7‒901‒800‒52‒41

Сайт: http://csk-52.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк