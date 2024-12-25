Центр строительных материалов

город: д. Устиново

Район: Пермский район

Адрес: Школьная, 16/4

Индекс: 614530.0

Телефон: +7 (342) 203‒17‒00

Мобильный Телефон: +7‒9523171700

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду