Центр строительных материалов
город: д. Устиново
Район: Пермский район
Адрес: Школьная, 16/4
Индекс: 614530.0
Телефон: +7 (342) 203‒17‒00
Мобильный Телефон: +7‒9523171700
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду