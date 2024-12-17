Центр строительства и кровли
город: Невинномысск
Район: Невинномысск городской округ
Адрес: улица Калинина, 144/3
Индекс: 357100.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒315‒85‒38
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 07:00 до 19:00, Вт: с 07:00 до 19:00, Ср: с 07:00 до 19:00, Чт: с 07:00 до 19:00, Пт: с 07:00 до 19:00, Сб: с 07:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк