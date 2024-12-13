Центр террасной доски

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Крупской, 43

Индекс: 192148.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒981‒140‒63‒39

Сайт: http://centr-terrasnoi-doski.ru

вид деятельности: Детское игровое оборудование, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк