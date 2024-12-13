Центр террасной доски
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Крупской, 43
Индекс: 192148.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒981‒140‒63‒39
Сайт: http://centr-terrasnoi-doski.ru
вид деятельности: Детское игровое оборудование, Кровельные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк