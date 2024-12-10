Центркомплектстрой, официальный дистрибьютор KMEW
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Караульная, 88
Индекс: 660020.0
Телефон: +7 (391) 219‒27‒15
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://cks124.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк