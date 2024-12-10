Центркомплектстрой, официальный дистрибьютор KMEW

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Караульная, 88

Индекс: 660020.0

Телефон: +7 (391) 219‒27‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://cks124.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк