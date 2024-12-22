Центрокамень-Тюмень, торгово-монтажная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Тимирязева, 9
Индекс: 625032.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒266‒02‒61
Сайт: http://centrokamen.com
вид деятельности: Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк