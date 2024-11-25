Цены на кофе достигли самого высокого уровня за 27 лет

Цены на кофе достигли самого высокого уровня за 27 лет

Цены на кофе достигли самого высокого уровня за 27 лет

Фьючерсы на поставку арабики в декабре 2024 года подорожали почти на 2,5%, достигнув 330,4 доллара за 37,5 фунта. С начала года цена необжаренных зерен выросла на 64%, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует данные лондонской биржи ICE.  Арабика достигла максимальной цены с 1997 года из-за опасений по поводу урожая у ведущих производителей, от Бразилии до Вьетнама. Также увеличился в цене робуст, используемый для производства растворимого кофе, такие цены не фиксировались с 1970-х годов.

Опасения усиливаются, что поставки из Бразилии могут замедлиться из-за длительной засухи, повредившей кофейные деревья и потенциально сократившей урожай в следующем сезоне.

Из-за тайфуна и редких дождей во Вьетнаме, ведущем производителе робусты, ожидается сокращение урожая более чем на 7% и 20% соответственно.

На фоне этих событий цены на робусту, обычно в два раза дешевле арабики, порой превышали стоимость более дорогого сорта. В условиях дефицита зерен цена кофе стремительно росла, не раз обновляя исторические рекорды.

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