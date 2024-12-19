ТСК63, торгово-строительная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Волжское шоссе, 7

Индекс: 443112.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://keramika-klinker.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк