ТСК63, торгово-строительная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Волжское шоссе, 7
Индекс: 443112.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://keramika-klinker.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк