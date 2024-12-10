ЦСК, торговая компания

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: Борихино Поле, 3

Индекс: nan

Телефон: +7 (4822) 49‒41‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://csk-rus.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк