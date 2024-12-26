Цсп, торговая компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Северное шоссе, 11

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 240‒38‒89

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Отделочные материалы, Стекломагнезитовые листы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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