Цсп, торговая компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Северное шоссе, 11
Индекс: 660118.0
Телефон: +7 (391) 240‒38‒89
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Отделочные материалы, Стекломагнезитовые листы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду