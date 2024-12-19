ТТ Групп, торговая компания
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: улица Доваторцев, 73а
Индекс: 355042.0
Телефон: +7 (8652) 20‒57‒69
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://asagrupp.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду