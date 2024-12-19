ТТ Групп, торговая компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: улица Доваторцев, 73а

Индекс: 355042.0

Телефон: +7 (8652) 20‒57‒69

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://asagrupp.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду