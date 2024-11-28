Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

Производитель товаров для гигиены Essity в Великобритании выпустил туалетную бумагу с напечатанными вакансиями на листках, сообщает Zakon.kz.

Лимитированные рулоны появились там, откуда компания хочет нанять специалистов, пишет таблоид The Sun. Бумагу с объявлениями о работе и QR-кодом отнесли в туалеты университета Ноттингема, где учатся инженеры. Таким образом компания намерена помочь с трудоустройством «талантливым выпускникам» и «перспективным специалистам в области промышленного производства». Устроиться в компанию у них получится в 2025 году.

«Обещаем, что с нами вы не спустите свои карьерные ожидания в унитаз», – написано на листках рулонов.

Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании

В ходе опроса студентов-инженеров компания выяснила, что:

  • 31% респондентов считает перспективу поиска работы «непосильной»;
  • столько же боятся высокой конкуренции;
  • 27% не хотят работать там, где им не нравится;
  • 21% не знает, с чего начать после выпуска из вуза.

Стала известна десятка стран с большим количеством промышленных роботов.

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