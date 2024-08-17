Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Турецкие депутаты устроили массовую драку с кровопролитием

Массовая драка произошла на внеочередном заседании парламента Турции между сторонниками президента Реджепа Эрдогана и депутатами-оппозиционерами, сообщает Zakon.kz.

По информации News Corp Australia, хаос длился полчаса, в потасовке участвовали десятки человек, двое парламентариев получили ранения.

Заседание было созвано по требованию оппозиционной Рабочей партии Турции. Оппоненты действующей власти поставили на обсуждение вопрос о возвращении мандата 48-летнему правозащитнику Джану Аталаю. Депутат избрался в однопалатный турецкий Меджлис из тюрьмы, где отбывает срок за участие в протестах.

До рукоприкладства дошло, судя по видеозаписи трансляции заседания, когда депутат от Рабочей партии Ахмет Ышик осудил действия правительства.

«Вы называете Аталая террористом? Самые большие террористы – те, кто сидит на этих скамьях!» – сказал Ышик, указав на места партии большинства.

В ответ депутат правящей Партии справедливости и развития Алпай Озалан подошел к трибуне, схватил за плечи и сильно толкнул выступавшего. Тот упал назад, ударившись о ступени.

Пока спикер лежал на земле, законодатели нанесли ему несколько ударов. Десятки других присоединились к драке.

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