Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

В турецком селе пастух записал видео с новым требованием для своей работы, сообщает Zakon.kz.

Недавно стало известно, что пастухи в Турции вполне зажиточные люди. Так за свою работу ежемесячно они получают:

  • зарплату в размере двух тыс. долларов;
  • еду;
  • транспорт;
  • страховку;
  • 30 Гб интернета.

Самый предприимчивый из них записал на днях видео с новым требованием. Теперь дополнительно к имеющимся благам он требует массаж один день в неделю.

«Я перестану пасти ваш скот», – вполне серьезно грозится мужчина.

Как пишут в комментариях к видео, владельцы скота вздрогнули. Они уверены, что кроме него никого не смогут найти для этой работы.

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Публикация от Evren Yurtseven (@evolingoo)

1 октября мы сообщали, что турецкие пастухи отказываются работать без приложения TikTok. Они потребовали оплату им как минимум 30 Гб мобильного интернета.

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