Туристов экстренно эвакуируют из курортной зоны в Германии из-за лесного пожара

На горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт) разгорелся сильный лесной пожар, из-за чего из опасной зоны экстренно эвакуировали около 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные СМИ, большинство эвакуированных это туристы и постояльцы отелей. Отмечается, что людей вывозят из опасного района на горе в автобусах.

Пожар ликвидируют силами около 100 пожарных. Известно, что уже задействованы два самолета и вертолет.

Ein Waldbrand am Brocken im Harz breitet sich derzeit ungehindert aus. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Harz mit. Viele Brandstellen hätten sich vereinigt und es sei eine größere Feuerfront entstanden. https://t.co/BoiGjB7r9t — Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 6, 2024

Руководство города Вернигероде и района Гарц совместными силами организовали кризисный штаб.