Туристов экстренно эвакуируют из курортной зоны в Германии из-за лесного пожара

Туристов экстренно эвакуируют из курортной зоны в Германии из-за лесного пожара

Туристов экстренно эвакуируют из курортной зоны в Германии из-за лесного пожара

На горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт) разгорелся сильный лесной пожар, из-за чего из опасной зоны экстренно эвакуировали около 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут местные СМИ, большинство эвакуированных это туристы и постояльцы отелей. Отмечается, что людей вывозят из опасного района на горе в автобусах.

Пожар ликвидируют силами около 100 пожарных. Известно, что уже задействованы два самолета и вертолет.

Руководство города Вернигероде и района Гарц совместными силами организовали кризисный штаб.

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