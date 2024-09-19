Туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского

Британские туристы учинили ночную драку в отеле на Майорке (Испания), а также ударили полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, двое мужчин и женщина сильно шумели у бассейна гостиницы в ночное время и привлекли внимание других постояльцев. Последние не стали терпеть неудобства, отправились выяснять отношения, но в итоге ввязались в драку с британцами.

Отмечается, что на место приехали полицейские. Они попытались успокоить отдыхающих, но женщина напала на одного из правоохранителей. Она ударила его кулаком в грудь и показала ему средний палец во время задержания. Позднее британцев освободили, но расследование дела продолжается.