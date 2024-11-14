Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

16-метровая искусственная туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.az, это связано с конференцией ООН, посвященной изменению климата и проходящей в эти дни в Баку. Гиперреалистичная модель мертвого кашалота призвана повысить осведомленность о глобальном экологическом кризисе и изменении климата от рук человека.

Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

10 лет назад ее создала бельгийская группа актеров, скульпторов и ученых Captain Boomer, а затем ездила с ней по крупным городам мира:

  • Лондон;
  • Париж;
  • Варшава;
  • Аделаида;
  • Мадрид.

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Публикация от Media.Az-Новости Азербайджана (@media.az_news)

В Баку модель кашалота везли из Бельгии через Европу, Турцию и Грузию в течение двух недель. Власти Азербайджана одобрили установку инсталляции на время проведения климатической конференции.

Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

«Мертвого кашалота» воссоздали по слепкам настоящих китов, а зловоние вокруг него исходит от ведер с гниющей рыбой, спрятанных поблизости. Рядом с инсталляцией ходят участники группы в костюмах ученых и делают вид, будто пытаются выяснить, что случилось с животным.

Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

Против климатической конференции ООН в Баку протестовала 11 ноября Грета Тунберг.

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